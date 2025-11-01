Фото: ХК Ростов

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ хоккейный клуб "Ростов" на своей площадке уступил "Горняку-УГМК" из Верхней Пышмы. Игра, состоявшаяся в Ростове-на-Дону 31 октября, завершилась победой гостей со счетом 3:4.После триумфа над "Челметом" тренерский штаб "Ростова" внес коррективы в состав, заменив Димитрова и Сорокина на Опоцкого и Волоскова, предоставив первым возможность отдохнуть. Для Левинского эта игра ознаменовала собой сотый матч в ВХЛ.Уже на 4-й минуте капитан "Горняка" Зайцев, получив передачу от экс-игрока "Ростова" Гордина, открыл счет – 0:1. Вскоре после этого хозяева льда дважды нарушили правила, и Демидович реализовал второе удаление, увеличив преимущество гостей до 0:2. Под конец первого периода, за 1 минуту 49 секунд до перерыва, Корбит сократил отставание – 1:2.Во втором периоде "Горняк-УГМК" увеличил отрыв благодаря второму голу Зайцева и шайбе Гордина, установив счет 1:4. Затем "Ростов" заменил вратаря, выпустив Пузякова вместо Капустина. Под занавес периода, незадолго до сирены, Седанцов в меньшинстве сумел сократить разрыв – 2:4. В начале третьего периода Гордин, сразу после выхода Смолева со скамейки штрафников, снова оставил уральцев в численном меньшинстве.Бросок Калмыкова, попавший в штангу, привел к голу Соколова, уменьшившему отставание до минимума – 3:4. Затем Соколов отдал пас из-за ворот на Мачугина, который бросил прямо во вратаря Новосёлова. Команда Алексеева заработала третье удаление подряд. Стоит отметить, что большинство нарушений в матче, за исключением одного, были связаны с подножками.Взятый тайм-аут и смена вратаря не позволили хозяевам сравнять счет, и их победная серия завершилась.Главный тренер "Ростова" Пантелеев отметил: "Поздравляю соперника с победой. Сегодня подкачала реализация. Если бы мы реализовали хотя бы часть моментов, результат был бы другим. Допустили ошибки, сами себе привезли пару шайб. Не забили то, что создали. Соперник, кажется, реализовал почти все свои моменты. Два момента во втором периоде – два гола. Нужно реализовывать свои шансы".После недельной паузы ростовчане отправятся на выездную серию, в рамках которой проведут игры с 8 по 12 ноября в Кирово-Чепецке, Перми, Нефтекамске и Ижевске.