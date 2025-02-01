В Ростовской области ожидается аномально теплая погода в феврале

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Последний месяц зимы в Ростовской области будет аномально теплым. Прогнозом погоды с Donday.ru поделилась начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.По информации эксперта, в течение месяца ожидается превышение средней температуры над нормой. Количество осадков будет примерно соответствовать норме или превышать ее.В начале января ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса. В северных регионах при ясной погоде возможно понижение температуры до -15 градусов. Дневные показатели будут варьироваться от +2 до +7 градусов. В южных районах с 1 по 5 февраля ожидается потепление до +12 градусов. В течение месяца возможны периодические осадки.В середине месяца осадки продолжатся. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, иногда возможно понижение до -12 градусов. Днём термометры будут показывать от +3 до +8 градусов.В конце месяца синоптики прогнозируют осадки. Минимальная ночная температура может опуститься до -9 градусов. В среднем температура воздуха будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Дневные показатели будут держаться в районе от +5 до +10 градусов.