Атаку 10 дронов отразили минувшей ночью на севере Ростовской области

Фото: DonDay

Минувшей ночью российские оборонные ведомства заявили о пресечении масштабного налета беспилотных аппаратов на ряд российских областей. Силами ПВО были отражены попытки проникновения 98 дронов в период с одиннадцати вечера до семи утра.В Белгородской области было ликвидировано 45 беспилотников. Самарский регион атаковали 12 дронов. В Московской области системы ПВО сбили 11 аппаратов, шесть из которых летели в направлении Москвы. В Воронежской и Ростовской областях было уничтожено по 10 беспилотников в каждой.