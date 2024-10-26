Руководитель ростовского Гидрометцентра рассказала, какой будет погода в ноябре

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Руководитель ростовского Гидрометцентра Елена Назарова рассказала, какой будет погода в Ростовской области в ноябре. В последний месяц осени ожидаются похолодание до -5 градусов ночью и дожди.По словам специалиста, средняя месячная температура воздуха будет около нормы, количество осадков - около и меньше нормы. Столбики термометров в первую декаду месяца поднимутся до +6...+11 градусов. С 1 по 3 ноября на юге региона прогнозируют потепление, днем воздух может прогреться до +16 градусов. Однако к середине первой декады начнется новое похолодание: +4… +9 градусов днем и -4…+1 градус - ночью. Также синоптики предупреждают о небольших дождях в начале месяца.Середина ноября принесет существенное похолодание: днем температура составит +4…+9 градусов, а к концу декады столбики термометров покажут +6…+11 градусов. Ночью температура может опуститься до -4…0 градусов, также прогнозируются небольшие осадки.В третьей декаде месяца в некоторые дни возможны дожди. Ночные температуры будут колебаться от +3 до +8 градусов, а при прояснениях похолодает до -5 градусов. В первой половине декады днем температура будет +7…+12 градусов, а во второй - 0…+5 градусов.