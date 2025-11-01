В Ростовской области за сутки 31 октября сотрудники МЧС потушили четыре техногенных пожара
В Ростовской области за прошедшие сутки, 31 октября, пожарные МЧС ликвидировали четыре пожара техногенного характера. Информация об этом поступила из регионального управления МЧС.
Помимо этого, специалисты оказали содействие в устранении последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности на места происшествий были направлены 32 сотрудника и задействованы восемь единиц специализированной техники.