В Ростовской области за сутки 31 октября сотрудники МЧС потушили четыре техногенных пожара

В Ростовской области за прошедшие сутки, 31 октября, пожарные МЧС ликвидировали четыре пожара техногенного характера. Информация об этом поступила из регионального управления МЧС.

Помимо этого, специалисты оказали содействие в устранении последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности на места происшествий были направлены 32 сотрудника и задействованы восемь единиц специализированной техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
