Фото: соцсети

В Ростовской области после сильных дождей грибники собрали много грибов. Они рассказали об этом в соцсетях.В середине сентября на Дон пришли сильные дожди. Это обрадовало местных грибников, потому что начался осенний сезон. Они взяли корзинки и теплую одежду и пошли в лес. Оказалось, что короткий дождь дал много грибов. В лесу нашли синеножки, белые грибы, трутовики и другие.Больше всего грибов собрали в Новочеркасске, Цимлянске, Донецке и около хутора Каныгина.Грибники говорят, что влаги еще мало, но после жаркого лета это уже хорошо.Осенний сезон продлится еще полтора месяца. Грибники надеются, что заморозки не помешают им собрать урожай.