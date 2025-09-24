В Ростовской области после сильных дождей грибники собрали много грибов
В Ростовской области после сильных дождей грибники собрали много грибов. Они рассказали об этом в соцсетях.
В середине сентября на Дон пришли сильные дожди. Это обрадовало местных грибников, потому что начался осенний сезон. Они взяли корзинки и теплую одежду и пошли в лес. Оказалось, что короткий дождь дал много грибов. В лесу нашли синеножки, белые грибы, трутовики и другие.
Больше всего грибов собрали в Новочеркасске, Цимлянске, Донецке и около хутора Каныгина.
Грибники говорят, что влаги еще мало, но после жаркого лета это уже хорошо.
Осенний сезон продлится еще полтора месяца. Грибники надеются, что заморозки не помешают им собрать урожай.