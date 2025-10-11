В Октябрьском районе грибники обнаружили поляну с обабками в середине октября

Фото: соцсети

В Ростовской области грибники обнаружили поляну с обабками в середине октября. Они поделились этой новостью в социальных сетях.Обычно обабок растет с конца июля до середины сентября. Но в Октябрьском районе его нашли и в середине октября. Грибники собрали две полные корзины. Удивительно, но урожай оказался хорошим: грибы не были червивыми или сухими.Один из грибников написал: «Ищите, да обрящете». Он пожелал всем удачной грибной охоты.Напомним, что в том же Октябрьском районе недавно нашли синеножку. Возможно, это связано с недавними дождями. Осенний сезон грибов 2025 года уже можно назвать успешным.