В Октябрьском районе грибники обнаружили поляну с обабками в середине октября
В Ростовской области грибники обнаружили поляну с обабками в середине октября. Они поделились этой новостью в социальных сетях.
Обычно обабок растет с конца июля до середины сентября. Но в Октябрьском районе его нашли и в середине октября. Грибники собрали две полные корзины. Удивительно, но урожай оказался хорошим: грибы не были червивыми или сухими.
Один из грибников написал: «Ищите, да обрящете». Он пожелал всем удачной грибной охоты.
Напомним, что в том же Октябрьском районе недавно нашли синеножку. Возможно, это связано с недавними дождями. Осенний сезон грибов 2025 года уже можно назвать успешным.