В Усть-Донецком районе в Ростовской области грибники собрали богатый урожай
В Усть-Донецком районе в Ростовской области грибники собрали богатый урожай. Они поделились своими находками в социальных сетях.
На прошлых выходных многие любители тихой охоты вернулись домой с полными ведрами грибов. Все лето они жаловались на отсутствие урожая. Грибов не было совсем или они были червивыми. Но 5 и 6 июля природа района решила порадовать своих жителей.
Грибники находили грибы практически на каждом шагу. Они собрали полные багажники машин.
Грибники шутят, что их район скоро станет популярным среди туристов из других мест.