— Мы нашли и маслята, и подберезовики, и обабки. Конечно, не все идеальные, но главное — терпение. Мы дождались. Теперь можно спокойно ждать осень, — рассказал местный житель.

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В Усть-Донецком районе в Ростовской области грибники собрали богатый урожай. Они поделились своими находками в социальных сетях.На прошлых выходных многие любители тихой охоты вернулись домой с полными ведрами грибов. Все лето они жаловались на отсутствие урожая. Грибов не было совсем или они были червивыми. Но 5 и 6 июля природа района решила порадовать своих жителей.Грибники находили грибы практически на каждом шагу. Они собрали полные багажники машин.Грибники шутят, что их район скоро станет популярным среди туристов из других мест.