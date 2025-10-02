В Ростовской области грибники собрали ведра груздей и обабков
В Ростовской области грибники насобирали полные ведра груздей и обабков. Любители тихой охоты рассказали об этом в соцсетях.
Донские грибники пошли в Октябрьский район за обабками 30 сентября. Однако помимо них им встретилась поляна еще одних грибов.
— Гриба действительно много, но есть и сухие, и червивых полно, всякие разные… Волей случая нарвались на груздь, — рассказывает девушка.
К счастью, грибники не ушли с пустыми руками. Они собрали 45-литровое ведро груздей за полчаса.
Осень 2025 года была удачной для грибников. В 2024 году почва была сухой, а после дождей ударили морозы. Это помешало собрать урожай.