Названы лучшие игроки БК «БАРС-РГЭУ» после матча с «Тамбовом»

Названы лучшие игроки БК «БАРС-РГЭУ» после матча с «Тамбовом». Об этом клуб сообщил в социальных сетях 26 октября.

Напомним, матч состоялся 25 октября в рамках чемпионата Суперлиги. Игра завершилась со счетом 68:85 в пользу соперников.

Лучшим в матче стал 21-летний центровой Артем Коряковский. Он набрал 15 очков, а также три подбора и один перехват. Отличился и 37-летний защитник Максим Кривошеев со счетом: 13 очков, 10 подборов, две передачи и один перехват. Вдобавок лучшим признан 24-летний форвард Егор Сычков: 11 очков, 11 подборов и одна передача.
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
