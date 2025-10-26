- Поражение стало очередным подтверждением текущих проблем «БАРС-РГЭУ» в сезоне. Команде необходимо провести серьезную работу над ошибками, особенно в аспектах защиты и реализации моментов. Этот матч стал еще одним доказательством того, что БАРС-РГЭУ нуждается в срочных изменениях в игровой модели, усилении состава и тактике для улучшения результатов в текущем сезоне, - сообщили в «БАРС-РГЭУ».

Фото: БК «БАРС-РГЭУ»

БК «БАРС-РГЭУ» проиграл «Тамбову». Матч в рамках Суперлиги-2025/26 прошел в Краснодаре 25 октября.В первой четверти матча «Барсы» смогли перехватить инициативу в игре. Ко второй четверти у команды даже было незначительное преимущество в счете — 23:15.Во второй четверти «Тамбов» смог сократить разницу в счете на пять очков. А к перерыву счет составил 19:22 в их пользу.Итоговый результат третьей четверти составил 14:27, а общий к концу третьего периода — 56:64.В четвертой четверти игры команда из Тамбова продолжила обходить ростовчан. По итогу четвертого периода результаты на табло составили 12:21, а в общем счете матча — 68:85.В пресс-службе ростовской команды отметили, что в этом матче «БАРС-РГЭУ» играл в усеченном составе. Это повлияло на физическую готовность игроков.