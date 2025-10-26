БК «БАРС-РГЭУ» проиграл «Тамбову»
Матч в рамках Суперлиги-2025/26 прошел в Краснодаре 25 октября.
В первой четверти матча «Барсы» смогли перехватить инициативу в игре. Ко второй четверти у команды даже было незначительное преимущество в счете — 23:15.
Во второй четверти «Тамбов» смог сократить разницу в счете на пять очков. А к перерыву счет составил 19:22 в их пользу.
Итоговый результат третьей четверти составил 14:27, а общий к концу третьего периода — 56:64.
В четвертой четверти игры команда из Тамбова продолжила обходить ростовчан. По итогу четвертого периода результаты на табло составили 12:21, а в общем счете матча — 68:85.
В пресс-службе ростовской команды отметили, что в этом матче «БАРС-РГЭУ» играл в усеченном составе. Это повлияло на физическую готовность игроков.