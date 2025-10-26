Новости
В небе над Ростовской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника

В небе над Ростовской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным, предоставленным Министерством обороны РФ, в течение ночи силы ПВО обнаружили и успешно нейтрализовали три дрона в районе Матвеева Кургана на территории Ростовской области.

Сообщается, что данный инцидент обошелся без каких-либо разрушений на земле и, к счастью, никто не получил ранений.

Ранее глава Матвеево-Курганского района Дина Алберова сообщила о работе ПВО.
