В Ростовской области на торги за 208 млн выставили имущество кирпичного завода

Фото: Соцсети

В Ростовской области на аукцион выставлено имущество кирпичного завода, стоимость которого составляет 208 миллионов рублей. Об этом стало известно через портал «Федресурс».На торги были выставлены активы акционерного общества «Глубокинский кирпичный завод». Это предприятие начало свою деятельность в Ростовской области в 1992 году. В 2023 году налоговая служба подала иск о банкротстве завода из-за задолженности, превышающей 1,6 миллиона рублей. С тех пор активы компании всё время появляются на аукционе.На данный момент на продажу предлагаются два лота. В первый из них входят производственные помещения, такие как склады, мастерские, котельная, административно-бытовой корпус и главный цех, помимо трёх земельных участков. Начальная цена этого лота составляет 198,8 миллиона рублей. Вторым лотом является недостроенное пятиэтажное жилое здание с земельным участком в поселке Глубоком, начальная стоимость которого равна 9,2 миллиона рублей.Потенциальные участники аукциона могут подать заявки до 3 октября. Результаты торгов будут оглашены через пять дней после завершения приема заявок.