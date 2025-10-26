Новости
В Азовском море были успешно перехвачены и уничтожены четыре беспилотника

Минувшей ночью в Азовском море были успешно перехвачены и уничтожены четыре беспилотника. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, минувшая ночь ознаменовалась отражением масштабной атаки, в которой было задействовано 82 беспилотных летательных аппарата, нацеленных на различные регионы России.

Сообщается, что три дрона были обезврежены в воздушном пространстве над Ростовской областью, а ещё четыре аппарата прекратили своё существование над акваторией Азовского моря.
фото: DonDay
