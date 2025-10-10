На Дону на торги за 118,2 млн выставили лечебный корпус и здание ОКН компании РЖД

Фото: РТС-Тендер

В Ростовской области на торги выставлены объекты недвижимости РЖД – лечебный корпус и здание, имеющее статус объекта культурного наследия, общей стоимостью 118,2 миллиона рублей. Информация о предстоящих торгах размещена на электронной площадке «РТС-Тендер».Повторно предпринимается попытка реализовать через аукцион здание лечебного корпуса № 3 РЖД, расположенного в Новочеркасске, вместе с земельным участком, на котором оно находится. Начальная цена лота составляет 63,8 миллиона рублей.На продажу выставлено здание, построенное в 1916 году, требующее проведения ремонтных работ, несмотря на его удовлетворительное состояние.Другим лотом на аукционе представлены складское помещение, нежилое здание и земельный участок. Стартовая цена этого комплекта определена в 54,4 миллиона рублей. Организаторы торгов планируют продать трехэтажное здание коммерческого назначения, площадь которого составляет 1 276,2 м², включенное в перечень памятников культуры, а также бывшее овощехранилище площадью 239 м² и земельный участок - 3 667 м².Прием заявок на участие в торгах продлится до 7 ноября. Результаты аукциона будут объявлены через 11 дней после завершения периода подачи заявок.Стоит отметить, что выставленный на продажу объект культурного наследия – это здание железнодорожной больницы, функционировавшее в качестве секретного госпиталя в 1942 году. В марте 2020 года в здании произошел крупный пожар, для ликвидации которого привлекались пять единиц техники и 22 сотрудника МЧС. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров.