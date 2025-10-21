От рынка до лома и отходов: что выставили необычного на торги в Ростовской области

Фото: Гис Торги, РТС-Тендеры, Торги России

В регионе проводятся аукционы, предлагающие широкий спектр лотов, от торговых площадей и исторических зданий до утилизированного армейского имущества, представленного в виде металлолома. На торгах можно приобрести как коммерческую недвижимость, так и объекты, имеющие культурную ценность, а также материалы для переработки. О самых интересных аукционах рассказал новостной портал DonDay.В Новочеркасске повторно выставлены на продажу объекты недвижимости, принадлежащие железнодорожной компании общей стоимостью 118,2 миллиона рублей. В частности, предлагается здание лечебного корпуса № 3 РЖД, стартовая цена которого составляет 63,8 миллиона рублей. Отдельным лотом представлены склад, нежилое здание и земельный участок по цене 54,4 миллиона рублей. Среди них – трехэтажное здание, признанное объектом культурного наследия, бывшее овощехранилище и земельный участок. Прием заявок заканчивается 7 ноября, а итоги аукциона будут подведены через 11 дней после этого.В Ростове-на-Дону на торги выставлены лом и отходы военной техники, оцененные в 15 миллионов рублей. Среди предложенных наименований – компьютерное и промышленное оборудование, а также различные компоненты. Особенностью данного предложения является наличие драгоценных металлов, таких как золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в составе отходов. Итоги аукциона станут известны 29 октября, а начальная цена составляет 15,5 миллиона рублей.В Таганроге Николаевский рынок выставлен на продажу за 114 миллионов рублей. Площадь рынка составляет 0,75 гектара, штат – 21 сотрудник. Основная деятельность владельца связана с арендой и управлением коммерческой недвижимостью. Следует учитывать ограничения, связанные с расположением рынка в охранной зоне объектов культурного наследия и приаэродромной зоне, что накладывает определенные требования к строительству и проведению работ. Заявки принимаются до 27 октября, результаты будут объявлены через четыре дня.