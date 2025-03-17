Собственники квартир на Обороны в Ростове хотят восстановить жилье после пожара

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В Ростове-на-Дону 15 марта состоялось собрание жильцов дома № 81 по улице Обороны, где ранее произошёл пожар. Об этом сообщил владелец одной из квартир, Дмитрий Л.На встрече обсуждался вопрос о том, стоит ли признать здание аварийным или всё же провести ремонт. Поскольку дом находится в частной собственности, решение о его статусе должно приниматься владельцами квартир. В дискуссии участвовали примерно десять владельцев квартир, хотя в трёхэтажном здании всего 21 квартира. Мнения разделились: часть жильцов настаивает на признании дома аварийным, а другая часть хочет провести ремонт. Второй вариант осуществить сложнее.Чтобы отремонтировать крышу и получить поддержку от городских властей, нужно создать организацию — товарищество собственников жилья (ТСЖ). Благодаря усилиям местных властей и собранным средствам появится возможность провести капитальный ремонт здания.Однако на это может потребоваться несколько месяцев или даже год. Ситуация осложняется тем, что некоторые собственники против ремонта.Во всяком случае представители администрации Ленинского района будут оказывать помощь жильцам. На данный момент 4 собственника получили временное жильё, остальные разъехались по знакомым и родственникам.Напомним, что крупный пожар в доме произошел 7 марта. Огонь охватил 300 квадратных метров. После тушения здание стало непригодным для жизни.