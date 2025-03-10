Дом на улице Обороны в Ростове, где произошел пожар, могут признать аварийным

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону многоквартирный дом, расположенный по адресу улица Обороны, 81, пострадавший от сильного пожара, рискует получить статус непригодного для проживания. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственника квартиры Дмитрия Лаврухина.Днем 7 марта вспыхнул масштабный пожар, охвативший крышу трехэтажного здания на площади 300 квадратных метров. К счастью, жильцам удалось вовремя эвакуироваться из горящего строения. Спустя несколько часов пожарные ликвидировали возгорание. Однако, вернувшись в свои жилища, люди были потрясены увиденным.В результате затопления в здании были повреждены стены и потолок, а также отключены коммуникации — электричество и газ. Из-за этого проживание в доме стало невозможным. Администрация Ленинского района предоставила пострадавшим временное жильё. Однако есть вероятность, что жильцы не смогут вернуться в свои квартиры.Дмитрий пояснил, что в скором времени специалисты из отдела ГО и ЧС проведут оценку состояния здания, после чего станет известно, подлежит ли оно восстановлению. Не исключено, что дом будет признан аварийным.В настоящее время жильцы занимаются перемещением сохранившихся вещей к родственникам и знакомым, а также оценивают понесенный ущерб. В случае принятия решения о ремонте дома собственникам квартир будет выплачена компенсация.