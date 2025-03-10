Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дом на улице Обороны в Ростове, где произошел пожар, могут признать аварийным

Дом на улице Обороны в Ростове, где произошел пожар, могут признать аварийным
В Ростове-на-Дону многоквартирный дом, расположенный по адресу улица Обороны, 81, пострадавший от сильного пожара, рискует получить статус непригодного для проживания. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственника квартиры Дмитрия Лаврухина.

Днем 7 марта вспыхнул масштабный пожар, охвативший крышу трехэтажного здания на площади 300 квадратных метров. К счастью, жильцам удалось вовремя эвакуироваться из горящего строения. Спустя несколько часов пожарные ликвидировали возгорание. Однако, вернувшись в свои жилища, люди были потрясены увиденным.

В результате затопления в здании были повреждены стены и потолок, а также отключены коммуникации — электричество и газ. Из-за этого проживание в доме стало невозможным. Администрация Ленинского района предоставила пострадавшим временное жильё. Однако есть вероятность, что жильцы не смогут вернуться в свои квартиры.

Дмитрий пояснил, что в скором времени специалисты из отдела ГО и ЧС проведут оценку состояния здания, после чего станет известно, подлежит ли оно восстановлению. Не исключено, что дом будет признан аварийным.

В настоящее время жильцы занимаются перемещением сохранившихся вещей к родственникам и знакомым, а также оценивают понесенный ущерб. В случае принятия решения о ремонте дома собственникам квартир будет выплачена компенсация.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.