Бывшие соседи Ирины Аллегровой не хотят выселяться из своего старинного дома в Ростове на Шаумяна

Фото: Дондей

Жители дома на улице Шаумяна в Ростове-на-Дону, где ранее жила известная певица Ирина Аллегрова, категорически не желают покидать свои квартиры. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на старшего по дому Сергея П.Состоялось собрание жильцов дома № 13 совместно с представителями администрации Ленинского района 1 ноября. По словам Сергея, люди выступают против признания дома аварийным. Однако местные власти настаивают на том, чтобы включить здание в список аварийных и расселить жильцов.— Все жильцы 33 квартир убеждены, что дому требуется ремонт, а не снос, — отметил Сергей. — В настоящее время я собираю все необходимые данные и подписи жильцов этого здания. В ближайшее время я планирую обратиться с этим в Ленинскую администрацию.Жители Ростова активно отстаивают свои права. В доме, который планируют признать аварийным, живут пожилые люди. Из-за невысокой стоимости жилья они не смогут судиться с местными властями. На деньги, вырученные за квартиры в таких домах, пожилые люди смогут купить разве что комнату в коммунальной квартире. Они боятся оказаться на улице в пожилом возрасте.Стоит отметить, что уже в 2021 году жители пятиэтажного дома начали беспокоиться о состоянии здания. По их словам, оно разрушается, а капитальный ремонт, вероятно, не проводился с момента постройки здания в 1911 году.Доходный дом купца Александра Леванидова — это поистине великолепное здание, возведённое в дореволюционном Ростове. В 2018 году оно было признано объектом культурного наследия регионального значения.Здание привлекает внимание не только своей архитектурой в стиле модерн, но и тем, что в нём проживали известные личности: писатель Александр Фадеев, Сабина Шпильрейн с мужем Павлом Шефтелем, писатель Владимир Фоменко, врачи Сабсовичи, а также поэтесса Елена Нестерова. И, наконец, известная российская певица Ирина Аллегрова.