В Ростове еще трое собственников квартир в доме на Обороны переедут в маневренный фонд

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону ещё три владельца квартир в доме на улице Обороны, 81 обратились к городским властям с просьбой предоставить им временное жильё. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на главу администрации Ленинского района.7 марта в историческом здании произошёл крупный пожар, в результате которого пострадали 300 квадратных метров площади. Вода, использованная для тушения, залила этажи с 3-го по 1-й. В некоторых помещениях обрушился потолок. Из-за этого были отключены электричество, свет и отопление. Дом стал непригодным для проживания. Часть жильцов временно разместились у родственников.В доме – 21 квартира. Только четверо владельцев обратились в администрацию района с просьбой предоставить им временное жильё.Первым в списке на получение временного жилья оказался Дмитрий Лаврухин. У него двое несовершеннолетних детей, а супруга находится в декретном отпуске. Семье предоставили новую квартиру в микрорайоне Вересаево. Дмитрий получил ключи от жилья в день пожара.Возможно, другим собственникам также предоставят жильё в этом же микрорайоне.На данный момент нет информации о том, когда жители смогут вернуться в свои квартиры, поскольку здание может быть признано аварийным и не подходящим для проживания. В настоящее время специалисты проводят анализ состояния здания.