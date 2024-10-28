Ростовчане готовы потратить не больше 5000 рублей на новогодние подарки

Сумма, которую готовы потратить

Когда начинают покупать подарки

Ростовчане любят больше дарить или получать подарки

Фото: ростов.ру

Жители Дона начали активно готовиться к главному зимнему празднику. Donday провел опрос среди своих читателей и узнал, кто сколько готов потратить на подарки близким.Большинство (50%) планируют закупиться презентами на сумму не более 5 000 рублей. Потратить до 10 тысяч готовы уже 25% опрошенных. Кто-то может позволить сделать подарки своим близким на сумму 15 тысяч рублей — их около 14%. А вот оставшиеся 11% не пожалеют сумму больше 15 тысяч.Некоторые жители Дона уже приобрели подарки и теперь с нетерпением ожидают конца года. Таких людей оказалось около 8%. Большинство же начнут покупки в ноябре (33%), а 30% отложили это на середину декабря. А вот 29% же решили не спешить и отложили приобретение подарков на конец октября, опасаясь, что могут не успеть все купить.Стоит отметить, что в Ростовской области люди одинаково ценят возможность дарить и получать подарки. Процент опрошенных, предпочитающих дарить эмоции, и процент тех, кто предпочитает их получать, практически не изменился в течение всего опроса. Однако в результате опроса выяснилось, что 52% опрошенных больше любят дарить приятные эмоции, а 48% — получать их.