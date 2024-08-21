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Роскомнадзор сообщил о причине массового сбоя Телеграм

Роскомнадзор сообщил о причине массового сбоя Телеграм
Роскомнадзор назвал причину массового сбоя Телеграм. Проблемы со входом у пользователей появились около 14:00 по всему миру.

Ранее сообщалось, что сообщения в Телеграм перестали загружаться. Также нельзя было скачать фотографии или видео.

- Сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDOS-атакой на российских операторов связи,- сообщает Роскомнадзор.

Оперативно атаку отразили, теперь сервисы работают в привычном режиме.
Фото: скрин
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