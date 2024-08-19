В работе мессенджеров произошел массовый сбой 19 августа

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Жители Ростовской области жалуются на работу мессенджеров. Перебои наблюдаются в мобильных приложениях 19 августа.Пользователи мобильных приложений «WhatsApp», «Telegram» и «Viber» столкнулись с проблемами в работе. По данным сайта «Cбой.РФ». Первые жалобы начали поступать около 00:30.Согласно карте обращений, с проблемами в работе «WhatsApp» столкнулись преимущественно жители Москвы (49%), Санкт-Петербурга (17%) и Краснодарского края (4%). С проблемами работы «Viber» столкнулись пользователи из Москвы (66%), Санкт-Петербурга (10%) и Ярославской области (3%). Кроме того, больше всего жалоб на работу «Telegram» поступило от пользователей из Москвы (77%), Санкт-Петербурга (7%) и Ярославской области (2%).В это же время также наблюдались проблемы с работой маркетплейса Wildberries и медиаплатформы «Кинопоиск».