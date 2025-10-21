В Ростовской области наблюдаются сбои в работе популярных мессенджеров

Фото: Скриншот

В Ростове-на-Дону зафиксированы неполадки в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Согласно данным сайта «Сбой.рф», наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на юге России, преимущественно в Краснодарском крае и Ростовской области, откуда приходит основная масса жалоб.По сообщениям пользователей, сбой затрагивает мобильные и компьютерные версии приложений с 12 часов дня 21 октября. Отдельные пользователи сообщают о низкой скорости загрузки данных и существенных задержках при отправке и получении сообщений.В общей сложности перебои в работе замечены в 17 регионах Российской Федерации.