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У девушки, которая принесла в магазин в Таганроге труп сына, есть еще один ребенок. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.Ирина Д. (имя изменено) была замужем. В 2015 году у нее родился сын от первого брака. Однако отношения с супругом не сложились, и он забрал ребенка и ушёл. Девятилетний мальчик перестал общаться со своей матерью.По словам ее знакомых, девушка была хорошей, но только до тех пор, пока не начинала пить. В состоянии алкогольного опьянения она могла вести себя неадекватно.После рождения близнецов мама не стала вести нормальный образ жизни. Ирина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее содержание детей и находилась на особом контроле у ПДН.Напомним, шокирующая история произошла в Таганроге в День матери. Ирина пришла в магазин с двумя своими сыновьями-близнецами в переноске. Она сообщила, что с малышами что-то не так, и ушла. Когда медики прибыли на место, они обнаружили, что один мальчик был мертв, а второй жив, но сильно истощен.Позже стало известно, что смерть первого ребёнка наступила от ударов тупым предметом. Второй мальчик также получил удары по голове, но выжил. По подозрению в убийстве и покушении на убийство Ирина была задержана.В настоящее время девушка находится в полиции. Вопрос о мере пресечения сейчас на рассмотрении.