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Под стражу отправили жительницу Таганрога, которая принесла в магазин труп сына

Под стражу отправили жительницу Таганрога, которая принесла в магазин труп сына
Жительницу Таганрога, которая принесла в магазин труп своего сына, заключили в СИЗО. Мать обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух своих шестимесячных детей.

Напомним, 24 ноября Ирина Д. (имя изменено) принесла в местный магазин переноску с двумя сыновьями-близнецами. Она сказала, что с малышами что-то не так, и скрылась. Очевидцы вызвали медиков. Уже прибывшие врачи обнаружили, что один мальчик мертв, а второй жив, но сильно истощен.

Выяснилось, что первый ребенок погиб от ударов тупым предметом по голове. Второй малыш также получил удары по голове, но выжил. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержали мать, оказавшуюся в трудной ситуации.

- Фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение, - рассказали в региональном СУ СКР.
Фото: Ростов ру
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