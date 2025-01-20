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В СИЗО оставили мать из Таганрога, которая принесла мертвого сына в магазин

В СИЗО оставили мать из Таганрога, которая принесла мертвого сына в магазин
В Таганроге жительнице, которая принесла в магазин мертвого ребенка, продлили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Трагедия случилась 24 ноября, в День матери. Женщина пошла в магазин с переноской, где лежали братья-близнецы. Мать оставила своих детей, сообщила, что что-то произошло, и ушла. Очевидцы поспешили малышам на помощь и вызвали «скорую». К сожалению, один из младенцев погиб, а второй был сильно истощен.

Полицейские задержали горе-мать, затем ее отправили в СИЗО. В ходе следствия выяснилось, что малыш был убит тупым предметом, а второго били, но он выжил. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство и покушение на убийство малолетних детей».

Женщина останется в СИЗО как минимум до 23 февраля 2025 года.
Фото: Rostov.ru
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