В СИЗО оставили мать из Таганрога, которая принесла мертвого сына в магазин

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В Таганроге жительнице, которая принесла в магазин мертвого ребенка, продлили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.Трагедия случилась 24 ноября, в День матери. Женщина пошла в магазин с переноской, где лежали братья-близнецы. Мать оставила своих детей, сообщила, что что-то произошло, и ушла. Очевидцы поспешили малышам на помощь и вызвали «скорую». К сожалению, один из младенцев погиб, а второй был сильно истощен.Полицейские задержали горе-мать, затем ее отправили в СИЗО. В ходе следствия выяснилось, что малыш был убит тупым предметом, а второго били, но он выжил. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство и покушение на убийство малолетних детей».Женщина останется в СИЗО как минимум до 23 февраля 2025 года.