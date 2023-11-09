Назначен новый и.о. главы администрации Кашарского района

Фото: администрация Кашарского района

В Ростовской области назначен новый исполняющий обязанности главы администрации Кашарского района. Им стал Сергей Смирнов.Кадровые перестановки произошли из-за смерти Ивана Фалынскова, который возглавлял муниципалитет с 2017 года. Тело чиновника достали из реки Дон 23 октября.После этого врио главы районной администрации вынужденно стал заместитель Фалынского – Сергей Голиков. Однако он не сумел сохранить за собой кресло руководителя. Новый пост достался Сергею Смирнову. Ранее он занимал пост заместителя главы и курировал вопросы муниципального хозяйства.