В Шахтах назначили нового замглавы администрации

Фото: городская дума города Шахты

В администрации города Шахты Ростовской области произошли кадровые изменения: должность заместителя главы по социальному развитию заняла Светлана Морозова, которая ранее возглавляла департамент культуры. Об этом сообщила сама чиновница в разговоре с корреспондентом издания DonDay.Светлана Морозова приступает к своим новым обязанностям с 29 августа. Она имеет богатый опыт работы в администрации города Шахты: в течение 14 лет она успешно руководила департаментом культуры. Её профессиональные качества были высоко оценены, и ей предложили новую должность, где она будет отвечать за работу нескольких департаментов: образования, культуры, физической культуры и спорта, а также труда и социального развития.Ранее, 20 августа, Ольга Тхак покинула свою должность заместителя главы по социальному развитию после пяти лет работы на этой позиции. Глава администрации города Андрей Горцевской давал высокую оценку деятельности Ольги Тхак. Причины её ухода с должности пока не известны.