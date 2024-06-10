В Волгодонске назначили нового заместителя главы администрации по строительству

Фото: Администрация Волгодонска

10 июня в администрации Волгодонска Ростовской области сообщили о назначении нового заместителя главы администрации по строительству. Эту должность занял 38-летний Никита Погодин.Никита Погодин окончил Южный федеральный университет и имеет ученую степень кандидата социологических наук. Он начал свою карьеру в 2007 году с должности бухгалтера. Затем он работал в Федеральной налоговой службе, где дослужился до главного налогового инспектора отдела камеральных проверок.В 2014 году Никита Погодин ушёл в бизнес, но в 2017 году закрыл ИП и перешёл на работу в органы исполнительной власти. Он занимал должности заместителя главы администрации, первого заместителя главы администрации Кировского района в Ростове-на-Дону, заместителя директора департамента строительства и городского развития администрации в Новочеркасске, а также заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Батайске.Последним местом работы Никиты Погодина была ростовская межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 26, где он занимал должность заместителя начальника контрольно-аналитического отдела достоверности государственных реестров.Никита Погодин сменил на этой должности Юрия Забазнова, который был осуждён за превышение должностных полномочий. Забазнов покинул свой пост в конце февраля 2023 года.