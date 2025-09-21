Фото: Дондей

В Ростове десятки жителей останутся без света на новой рабочей неделе. Об этом сообщили в «Донэнерго».В понедельник, 22 сентября, электроэнергия будет отсутствовать у жителей улицы Юфимцева, 4/1, 4/2; улицы Текучева, 30-66; переулка Артельного, 1-9, 2-10; переулка Громкого, 1-11, 2-18; переулка Подсолнечного, 1-9, 2-12; улицы Балочной, 6-34, 29-37; 9-й улицы, 25-35, 28-34; улицы Катаева, 1-3, 5-7; улицы Думенко, 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; улицы Лелюшенко, 19Ж, 19К; переулка Днепровского, 141 и улицы Каскадной, 260. Свет отключат с 9:00 до 17:00.Также с 10:00 до 12:00 без электричества будут сидеть жители улицы Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1; проспекта Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г, а также улицы Неклиновской, 43А, 45А.23 сентября с 9:00 до 17:00 лампочки погаснут в домах на улице 40-я Линия, 32-64, 5-31; улице Школьной, 18-58, 17-41; улице Черевичкина, 52-66; улице Рябышева, 58-66, 79-93; в переулке Клавишном, 18-28, 5-13; на улице Горсоветской, 68-88; улице Текучева, 30-66; в переулке Артельном, 1-9, 2-10; переулке Громком, 1-11, 2-18; переулке Подсолнечном, 1-9, 2-12; на улице Балочной, 6-34, 29-37; 9-й улице, 25-35, 28-34; улице Катаева, 1-3, 5-7, а также проспекте 40 лет Победы, 308/2, 312А, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1.В среду с 9:00 до 17:00 необходимый ресурс отключат на улице Тюхряева, 4-20, 11-31; улице Буйнакской, 2-10, 1-7; улице 28-я Линия, 45-59; улице 30-я Линия, 34-74, 33-69; улице 32-я Линия, 59-79, 62-76; улице 22-я Линия, 1-7, 2-12; площади Базарной, 5-13, 2-4; улице 20-я Линия, 1-11; улице Книжной, 43-123, 58-138; улице Новостроевской, 25-89, 32-106; улице Детской, 77-139, 74-138; улице А. Блока, 43-59, 38-52; улице Я. Колоса, 27-41, 32-46; в переулке Гельца, 37-113, 28-64; на улице М. Расковой, 54А, 56, а также улице Комарова, 9а, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3.В четверг с 9:00 до 17:00 отключения планируются на улице Комарова, 7, 7/3-Д/с, 9, 9/1, 9/3.А в последний рабочий день новой недели без электричества останутся жители улицы Добровольского, 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16 и улицы Комарова, 7, 7/1, 7/2. Света не будет с 9:00 до 17:00.Все неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования.