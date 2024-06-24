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В Ростове на новой рабочей неделе ожидается массовое отключение света. Причиной неудобств стало плановое техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в «Донэнерго».В понедельник, 24 июня, без электроэнергии с 9:00 до 10:00 останутся жители на улице Механизаторов 6-10, 3, 11-15; Орская 9, 10/4; Курганская 61-85, 62-74; Окраинная 2-6, 1-7; в переулке Проектируемый 1-7; на улице Нансена 2-16; Молодёжная 83, 80/29; Российская 38А-48, 31-51; 1-й Грамши 2-6; 2-й Грамши 24-34, 27-35 и на улице Хмельницкого 1-21, 2-22.В этот же день с 9:00 до 18:00 лампочки погаснут на улице Выборгская 26-44, 27-77; Крайняя 1-9, 2-10; Мадояна 81А, 81Д, 81Е, 81И и на улице Малаховская 1-19, 2-18.На следующий день, во вторник, света не будет с 9:00 до 17:00 у жильцов проспекта 40-летия Победы 96-178; на улицы Новостроевской 25-61, 32-84; переулка Гельца 51-53, 50-64, 101-113; улицы Мелитопольской 7-41, 8-20; 12 Декабря 42-68, 31-47; Пугачёвой 2-24, 1-23; Молодёжной 32-60, 29-59; Экономической 1-23, 4-22; Курчатовой 4А-64; переулка Самоходный 2-28, 1-13; улицы Грисенко 7-19, Профинтерной 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Ленина 42е, 42ж и на улице Ярослава Галана, 1/А, 1/Г, 1/Д.В тот же день с 9:00 до 16:00 свет отключат на улице Пушкинской 134/68, 138, 163-169, 173; М. Горького 166, 168, 174, 173; в переулке Университетский 115.Также во вторник с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся дома улицы Байкальской 2-36, 1-39; Гранатовой 13/44в; Ерёменко 45-47, 55, 61-81, 58, 44а; Живописной 1-91, 2-68; Западной 13-55, 81-87, 101-127, 22-68; Калининградской 26-64, 17-75; Карпатской 1-39, 2-40; Ковалевской 1-41, 2-42; Линейной 1-35, 2-38; Лобачевского 2-34, 1-41; Маршальской 1-35, 2-44; Озёрной 1-41, 2-42; Семипалатинской 1-39, 2-42; Шекспира 1-39, 2-40; Шишкина 1-43, 2-40; Сады СКЖД; улицы Доватора 144/30, 144/28, 235, 205, 243/42, 141; с/т «Ростов-Главный»; с/т «Пролетарский молот».В этот же день без света с 10:00 до 15:00 останутся жители улицы Пацаева 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б и улицы Творческая 7.А с 9:00 до 12:00 во вторник лампочки погаснут на улице Темерницкая 2/1, 5-7; Социалистическая 3/8; в переулке Доломановский 2/5а; Братский 14/7; и на улице Московская 7.Во вторник без электроэнергии также останутся жители домов в переулке Семашко 99-101, 110-118; на улице Катаева 278-282, 319-323 и Черепахина 275-279, 248-252.В среду, 26 июня, без света с 9:00 до 17:00 останутся жители домов улицы Алма-Атинской 1, 24А; Щаденко 2/256, 2, Природной; Средней; Элитной; Верхней; С/Т «Темерник», 14-я линии 15, 19/46; 16-я линии 16-32, 11-45; 20-я линии 4-12, 15-31; Мурлычева 17-53, 16-46; 1-я Майской 11-21, 20/7, 30-й линии 67, 69; 32-й линии 83-93, 74-86; на улице 34-й линии 53-91, 64-94; переулка Кривошлыковский 18-20; улицы Вяземцева 1-9, 2-18; Буйнакской 9-27, 12-26; Кагальницкой 1-15, 2-14, Дачной 12, 12/2а-12/8; Медицинской 1-39, 12, 14, 16; Соловьиной 2-32 и улицы Таганрогской 98, 100, 106.В этот же день с 9:00 до 14:00 обесточат дома на улице Пушкинская 134/68, 163-169, 171, 173 А, 173 Б, 175; М. Горького 166, 168, 169/163 и в переулке Университетский 115.Во среду также отключат свет на проспекте Космонавтов 6/2 с 10:00 до 15:00.В этот день с 9:00 до 16:00 также отключат электроэнергию на улице 3-я Баррикадной 75/83, 35-85, 36-52, 46А; 4-й Кольцевой 82, 64А, 66А; 6-й Кольцевой 64А, 64-72, 84, 66А, 75, 83-85, 91, 93/1, 95; Красной 51-97, 30-82; Крупской 45-97, 56-78; Осипенко 63-67, 64; Промежуточной 1-23, 2-24, 25; на проспекте Стачки 122-156 и улице Фестивальной 10-12.