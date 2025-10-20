Фото: Дондей

На новой рабочей неделе в Ростове ожидаются массовые отключения света. Об этом сообщили в Донэнерго.Так, в понедельник, 20 октября, без электричества останутся жители, проживающие по адресам: пер. Джамбульский, 2-18, 1-13; пер. Грушевский, 1-11, 2-10; ул. Нансена, 48-56; ул. Фёдора Зявкина, 9-23, 14-22; ул. Пермская, 23-25; ул. Российская, 5-23; ул. Хасанская, 1-35, 2-24; ул. Монгольская, 1-21, 2-18; ул. Черевичкина, 3-83; ул. 34-я Линия, 11-15, 20-24; ул. 40-я Линия, 2-30, 3; ул. 28-я Линия, 1-9, 2-18; ул. Ереванская, 2-14, 7-9. Лампочки погаснут в период с 9:00 до 17:00.Во вторник, 21 октября, лампочки погаснут по адресам: пер. Джамбульский, 2-18, 1-13; пер. Грушевский, 1-11, 2-10; ул. Нансена, 48-56; ул. Фёдора Зявкина, 9-23, 14-22; ул. Пермская, 23-25; пр. 40 лет Победы, 316, 316/2, 318/1, 318/2; ул. 40-я Линия, 32-64, 5-31; ул. Школьная, 18-58, 17-41; ул. Черевичкина, 52-66; ул. Рябышева, 58-66, 79-93; пер. Клавишный, 18-28, 5-13; ул. Горсоветская, 68-88; пр. 40 лет Победы, 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая, 13,15; ул. 2-й Пятилетки, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева, 48, 50, 52, 54; пер. Спектральный; пер. Млечный, 33-54; ул. Гершеля; ул. Бредихина; ул. Осевая, 32-46, 33-45; пер. Спутниковый, 1-9, 2-12; ул. Кеплера, 1-9, 2-14; ул. Бесселя, 1-5, 2-10; ул. Лапласа, 1, 2-6; пер. Метеорный; бульвар Галилео Галилея, 4-36; ул. Обсерваторная, 50-82; ул. Струве; ул. Ньютона; пер. Небесный, 23-29, 28-32; бульвар Джордано-Бруно, 12-26; пер. Ясный; ул. Меркурия; ул. Канта; ул. Тенистая; пер. Звездный; ул. Урана; пер. Астрономический, 10-22, 17-27; пр. Буденновский, 42, 38 А; ул. Б. Садовая, 45а, 45/52А; парк Максима Горького; пр. 40 лет Победы, 304А, 306, 308, 308/1, 310/1, 310/3. Света не будет с 9:00 до 17:00.А с 10:00 до 14:00 лампочки погаснут на ул. Малюгиной, 233; ипподроме.Электричество будет отсутствовать и по следующим адресам: ул. 30-летия Октября, 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская, 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 17; ул. Учебная, 1-49; ул. Совхозная, 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2. Света не будет в период с 8:00 до 17:00.В этот день свет отключат и с 9:00 до 16:00 на пр. Стачки 215/1, 215, 215/2, 215/3, 215В, 215Г, 219/3.В среду, 22 октября, необходимый ресурс будет отсутствовать в домах по адресам: ул. Лермонтовская, 1-11; пер. Ученический, 1-23, 2-20; пер. Гвардейский, 11; пл. Рыбака, 1, пер. Археологический, 2-6; ул. Всесоюзная, 8-124, 13-137, 3,7А, 7В; пер. Ковельский, 1-5, 2-6; пер. Милютинский, 6-8; пер. Миусский, 6-8, 32-46, 21-31; ул. Набережная, 1-23, 47-103; ул. Портовая, 532; пер. Пржевальского, 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский, 11-13; пер. Урицкого, 3-7; ул. Циолковского, 30; пер. Юношеский, 2-4, 1-5. Горожане будут без света с 9:00 до 16:00.Также в этот день лампочки погаснут и по адресам: б/о «Восход»; «Локомотив»; «Ветерок»; «Крылья»; «Витязь»; «Гипропласт»; «Вектор» РТТУ; ул. Окружная, 60-66; ул. Черевичкина, 3-83; ул. 34-я Линия, 11-15, 20-24; ул. 40-я Линия, 2-30, 3; ул. 28-я Линия, 1-9, 2-18; ул. Ереванская, 2-14, 7-9; ул. Солидарности, 131-221, 116-208; ул. Детская, 182-196, 207-221; ул. Владиленская, 201-243, 136-170; ул. Шатурская, 103-129, 84-94; ул. Кржижановского, 141-191, 168-216; пер. Новокубанский, 3-51, 10-76; пер. Молочный, 5-69, 10-62; пер. Ударников, 29-39, 22-42; пер. Красной Звезды, 23-33, 22-31; пер. Гельца, 21-37, 18-26. Света не будет с 9:00 до 17:00.Без необходимого ресурса останутся жители в домах на ул. 30-летия Октября, 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонской, 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 17; ул. Учебной, 1-49; ул. Совхозной, 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2. Электричество отключат с 8:00 до 17:00.А с 13:00 до 15:00 лампочки погаснут на ул. Каширской, 6, 10-18, 12/1, 10А.Вдобавок этот ресурс будет отсутствовать с 10:00 до 12:00 на ул. Каширской, 10/2, 14/2, 6, 10/1, 8/1, 6/1, 14/1, 16/1, 18Б.