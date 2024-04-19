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В Ростовской области на майские праздники изменится график работы МРЭО. Об этом сообщило управление ГИБДД по Ростовской области.В связи с тем, что 1 мая наступает весенний праздник – День труда, для граждан будут объявлены четыре выходных дня – с воскресенья по среду. Аналогичная ситуация будет в День Победы 9 мая: выходные пройдут с четверга по воскресенье.Для МРЭО выходные объявлены только 1 и 9 мая. В остальные дни отделы будут работать согласно графику.Сотрудники донской Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют гражданам заранее записываться на прием, так как в выходные дни ожидается большой наплыв людей.