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В Ростовской области 12 июня режим работы МРЭО изменится.В Ростовской области в День России график работы МРЭО будет изменен. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.В среду, 12 июня, по всей стране отметят государственный праздник – День России. В связи с этим в этот день объявлен выходной.Региональные межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы 12 июня будут закрыты. После праздника работа МРЭО вернется в рабочий режим согласно расписанию.Кроме того, сотрудники ГИБДД просят заранее записываться на прием. Это предотвратит огромные очереди и столпотворение в отделениях.