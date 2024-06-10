Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 12 июня режим работы МРЭО изменится

В Ростовской области 12 июня режим работы МРЭО изменится
В Ростовской области 12 июня режим работы МРЭО изменится.

В Ростовской области в День России график работы МРЭО будет изменен. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

В среду, 12 июня, по всей стране отметят государственный праздник – День России. В связи с этим в этот день объявлен выходной.

Региональные межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы 12 июня будут закрыты. После праздника работа МРЭО вернется в рабочий режим согласно расписанию.

Кроме того, сотрудники ГИБДД просят заранее записываться на прием. Это предотвратит огромные очереди и столпотворение в отделениях.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.