График работы МРЭО в Ростовской области изменится на новогодние праздники

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В управлении ГИБДД по Ростовской области предупредили об изменениях в графике работы МРЭО. Причиной этого станут предстоящие январские выходные.В последний день 2024 года ничего не меняется. 31 декабря все МРЭО будут принимать граждан с 08:00 до 18:00.1 и 2 января во всех подразделениях МРЭО выходные дни. 3 и 4 января жители смогут обратиться с 08:00 до 18:00 в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. РЭП в Ростове по улице 50 лет Ростсельмаша, 15 будет закрыт. Однако этот же РЭП будет единственным, где будут принимать посетителей 5 января с 08:00 до 17:00. На следующий день это подразделение будет принимать с 08:00 до 18:00.7 января все Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы будут закрыты.Начиная с 8 января, МРЭО Госавтоинспекции по Ростовской области будет осуществлять прием граждан в обычном режиме.