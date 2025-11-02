Арбитражный суд подтвердил решение ростовского управления ФАС по контракту Минтранса региона

Фото: УФАС РО

Арбитражный суд подтвердил решение ростовского управления ФАС по поводу государственных контрактов областного Министерства транспорта.Ранее антимонопольная служба установила, что в 2024 году Министерство транспорта Ростовской области ограничивало конкуренцию при проведении торгов на пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ФАС.В октябре 2024 года стало известно, что министерство признано виновным в ограничении конкуренции. По данным ФАС, в конкурсной документации были необоснованно ужесточены требования к экологическому классу транспортных средств. Также несколько маршрутов были объединены в один лот, что сократило число потенциальных участников аукциона.