Арбитражный суд подтвердил решение ростовского управления ФАС по контракту Минтранса региона

Арбитражный суд подтвердил решение ростовского управления ФАС по поводу государственных контрактов областного Министерства транспорта.

Ранее антимонопольная служба установила, что в 2024 году Министерство транспорта Ростовской области ограничивало конкуренцию при проведении торгов на пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ФАС.

В октябре 2024 года стало известно, что министерство признано виновным в ограничении конкуренции. По данным ФАС, в конкурсной документации были необоснованно ужесточены требования к экологическому классу транспортных средств. Также несколько маршрутов были объединены в один лот, что сократило число потенциальных участников аукциона.
Фото: УФАС РО
