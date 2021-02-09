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У пригородного поезда Таганрог - Ростов появилась новая остановка

У пригородного поезда Таганрог - Ростов появилась новая остановка
У утренней электрички сообщением Таганрог - Ростов-на-Дону добавилась новая остановка. Об изменениях в маршруте пригородного поезда рассказали в пресс-службе СКЖД 11 февраля.

Стало известно, что теперь состав будет останавливаться в Мержаново.

- Это сделано для того, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров поезда, - добавили работники ведомства.

Напомним, утренняя электричка выезжает из Таганрога в 07:05, остановка в Мержаново запланирована в 07:42. На Пригородный вокзал Ростова она прибывает в 08:36.

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