У пригородного поезда Таганрог - Ростов появилась новая остановка

У утренней электрички сообщением Таганрог - Ростов-на-Дону добавилась новая остановка. Об изменениях в маршруте пригородного поезда рассказали в пресс-службе СКЖД 11 февраля.Стало известно, что теперь состав будет останавливаться в Мержаново.Напомним, утренняя электричка выезжает из Таганрога в 07:05, остановка в Мержаново запланирована в 07:42. На Пригородный вокзал Ростова она прибывает в 08:36.