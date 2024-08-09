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У пригородного поезда Таганрог – Ростов появится новая остановка 16 августа

У пригородного поезда Таганрог – Ростов появится новая остановка 16 августа
У пригородного поезда Таганрог – Ростов появится новая остановка 16 августа. Информацию об этом опубликовали на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Состав № 6513 начнет забирать пассажиров на станции Синявская в 6:35. Электричка отправится из Таганрога согласно расписанию – в 6:00. На остановке Танаис график сдвинется на минуту вперед, то есть состав выедет в 6:41. На конечную пассажиры доберутся в 7:18.

Напомним, также новая остановка с 1 июля появилась у электрички Таганрог – Успенская. Состав забирает пассажиров со станции Красный Котельщик.
Фото: Ростов ру
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