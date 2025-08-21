Новости
На Дону с торгов продают здания оздоровительного лагеря «Почты России»

В Ростовской области объявлен аукцион по продаже здания бывшего оздоровительного лагеря, принадлежавшего ранее «Почте России». Стартовая цена объекта, анонсированного на электронной торговой площадке «ГИС торги», установлена в размере 4,6 миллиона рублей.

На торги выставлен заброшенный комплекс, прежде функционировавший под названием «Спартак». Он расположен в Усть-Донецком районе, в живописной лесной зоне вблизи реки Кундрючья. Лот включает в себя разнообразные строения: жилые корпуса, душевые кабины, помещение столовой, складские площади, водонапорную вышку и иные элементы инфраструктуры.

Начальная цена всего комплекса, представленного на аукционе, составляет 4,6 миллиона рублей. Прием заявок на участие в торгах продлится до 10 сентября. Имя победителя станет известно через шесть дней после окончания срока подачи заявок.
Фото: ГИС Торги
