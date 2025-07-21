Недостроенную многоэтажку в Ростовской области выставили на торги за 52 млн

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В городе Таганроге, находящемся в Ростовской области, на торги выставлен недостроенный многоэтажный дом. Уведомление о грядущем аукционе можно найти на электронной платформе под названием «РТС-тендер».Предметом аукциона является высотное здание, которое так и не было завершено. Оно расположено на пересечении улицы Маршала Жукова и 10-го Нового переулка в Таганроге. Стартовая цена этого лота установлена в размере 52 миллионов рублей. Наименьшая цена, за которую планируется продать этот объект, составляет 25,8 миллиона рублей. Готовность объекта оценивается как высокая – 81%. Имеются стены, и ранее уже были установлены оконные конструкции.Прием заявок от желающих принять участие в торгах продлится до 19 августа. Итоги аукциона будут подведены спустя три дня после окончания периода регистрации участников.