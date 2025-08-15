Производственный комплекс птицефабрики из Ростовской области продают за 300 млн

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области выставлен на продажу птицеводческий комплекс. Начальная стоимость активов определена в 300 миллионов рублей. Уведомление о грядущем аукционе размещено на специализированной платформе «ГИС торги».На торги выставлен современный комплекс зданий и сооружений, расположенный в Ростовской области. Он является частью некогда процветавшей Ильичевской птицефабрики и находится всего в пяти километрах от Новошахтинска. Общая площадь участка составляет 65 000 квадратных метров, из которых 50 000 квадратных метров отведены под производственные мощности.На территории птицефабрики расположена 41 постройка, включающая здания и сооружения, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями: газоснабжением, водоснабжением и отоплением.Отдельного внимания заслуживает цех убоя, спроектированный для одновременного содержания 35 000 взрослых особей птицы и 20 000 голов молодого поголовья.Вместе с недвижимостью в состав имущественного комплекса включен земельный надел площадью 55 гектаров. Стартовая цена всего имущественного комплекса – 300 миллионов рублей. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 20 октября, а сами торги намечены на 25 августа.