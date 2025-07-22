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В Ростовской области на торгах за 7 млн продают блочный комплект трансформаторной подстанции

В Ростовской области на торгах за 7 млн продают блочный комплект трансформаторной подстанции

В Ростовской области на электронной площадке «РТС — тендер» размещено объявление о продаже блочной трансформаторной подстанции на аукционе, стартовая цена которой составляет 7 миллионов рублей.

Муниципальная собственность Красносулинского района, а именно - блочный комплект трансформаторной подстанции 2БКТП(Н)-1000/10/0,4 У1 в бетонном корпусе с двумя трансформаторами, выставлена на торги в рамках процесса приватизации. Начальная стоимость лота определена в 7,2 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 августа. Определение победителя торгов состоится через девять дней после завершения периода приема заявок.
Фото: Нейросеть
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