На Дону на торги за 44,2 млн выставили комплекс детского санатория

В Ростовской области выставлен на торги бывший лагерь для детского отдыха за начальную стоимость 44,2 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе опубликована на электронной платформе для торгов РТС-Тендер.Речь идет о бывшем детском санатории "Солнышко", расположенном недалеко от Таганрога, в хуторе Герасимовке Неклиновского района. Санаторий, открытый вскоре после освобождения города в 1943 году, оказывал помощь детям с заболеваниями дыхательной системы. Уникальные климатические условия прибрежной зоны, свежий воздух и богатая флора создавали благоприятную среду для оздоровления детей, страдающих от легочных заболеваний и аллергии. В 1971 году санаторий был преобразован в специализированное пульмонологическое учреждение и получил название "Солнышко", хорошо известное многим его бывшим пациентам.На продажу выставлен обширный комплекс, состоящий из более десятка зданий, включая жилой дом площадью 805 квадратных метров, трехэтажное здание школы, библиотеку, кухню, гаражи и складские помещения. Общая площадь земельного участка составляет более 10 гектаров. Большинство построек – одноэтажные и не подключены к инженерным сетям. Начальная цена объекта установлена в размере 44,2 млн рублей.С момента закрытия в 2015 году здание находится в заброшенном состоянии. Предыдущие попытки властей найти инвесторов для восстановления объекта не увенчались успехом. Аукционы были сорваны из-за отсутствия заинтересованных лиц.Прием заявок на участие в торгах завершится 22 октября. Результаты аукциона планируется объявить через пять дней после окончания приема заявок.