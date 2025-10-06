Массовые отключения света ждут ростовчан на новой рабочей неделе октября

Фото: Donday

По данным "Донэнерго", в Ростове-на-Дону на следующей неделе в некоторых районах города произойдут временные отключения электроэнергии.С 6 по 11 октября в Ростове-на-Дону запланированы работы, требующие прекращения подачи электропитания. Энергетики проведут необходимые профилактические мероприятия для обеспечения стабильной работы электросетей и оборудования.В частности, шестого октября с девяти утра до пяти вечера электричества не будет у жителей улиц Нефтяной (дома под номерами 1, 2, 2В, с 7 по 55), Элеваторный (дома 1, 2, 4, 4А), а также Таганрогской (2А, 138), Факельной (с 8 по 62) и Напорной (с 13 по 59).На следующий день, седьмого октября, в те же часы подача электроэнергии будет временно прекращена в домах на улицах Шатурской (с 23 по 55, с 18 по 42), Волгостроевской (с 1 по 35, со 2 по 42), Кржижановского (с 77 по 115, с 96 по 130), Марины Расковой (с 1 по 11, со 2 по 14), Герцена (с 87 по 135), Якуба Коласа (с 1 по 7, со 2 по 8), Владиленской (223) и в переулке Гельца (с 1 по 19, со 2 по 16).Подробную информацию о времени и адресах отключений можно найти на официальном сайте "Донэнерго".