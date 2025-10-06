В Ростовской области автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии

Фото: Donday

Вечером 5 октября в Белокалитвинском районе Ростовской области произошёл несчастный случай: автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия.Согласно предварительным данным, происшествие случилось, когда 40-летний мужчина за рулём автомобиля «Chevrolet Cruze» ехал из Белой Калитвы в сторону хутора Поцелуев. В условиях недостаточной видимости на дороге, 65-летний пешеход, одетый в тёмную одежду без каких-либо светоотражающих элементов, подвергся смертельному наезду.Водитель, совершив наезд, покинул место ДТП, однако благодаря оперативной работе сотрудников полиции, 40-летний предполагаемый виновник был задержан.В настоящее время материалы по данному инциденту переданы в следственные органы для проведения дальнейшего расследования и решения вопроса о привлечении водителя к ответственности.