В Ростове-на-Дону был отменён автобусный маршрут № 1А

В Ростове-на-Дону был отменён автобусный маршрут № 1А, который связывал микрорайон Суворовский с Главным автовокзалом. Эту информацию подтвердил DonDay в Городском центре управления пассажирскими перевозками.

Известно, что автобусное сообщение по маршруту № 1А прекратилось с 1 октября. По данным специалистов центра, этот маршрут начал свою работу в прошлом году.

Причина отмены маршрута пока остаётся неизвестной.

По информации департамента транспорта Ростова-на-Дону, к 2025 году микрорайон Суворовский обслуживали восемь муниципальных маршрутов: №№ 1, 1а, 10, 27, 18, 18а, 43 и 81. Сейчас их стало на один меньше.
