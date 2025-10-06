В Ростовской области бизнесмена оштрафовали за рыбу со смертельными токсинами

Фото: Нейросеть

Предприниматель из Ростовской области заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за реализацию рыбы, представляющей опасность для здоровья потребителей. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом региона.Владелец магазина «Таранька», находящегося в Неклиновском районе, нарушил законодательство. В мае текущего года после употребления вяленого леща, приобретенного в этом торговом объекте, местный житель оказался в реанимации с диагнозом "ботулизм". Информация об этом происшествии была передана медиками в Таганрогский «Центр гигиены и эпидемиологии РО», а затем и в областной Роспотребнадзор.Ростовский Роспотребнадзор обратился в судебные органы. В отношении владельца торговой точки было инициировано дело о нарушении технических регламентов, повлекшем причинение вреда здоровью.На основании представленных материалов Арбитражный суд Ростовской области признал предпринимателя виновным и вынес решение о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей.