В Ростовской области на торги за 24 млн выставили здания и землю детского сада

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области на аукцион выставлен имущественный комплекс, принадлежащий детскому саду, стоимостью 24 миллиона рублей. Объявление о проведении торгов опубликовано на портале ГИС-Торги.Предметом торгов является дошкольное учреждение, находящееся в городе Каменске-Шахтинском и являющееся муниципальной собственностью. На продажу выставлены двухэтажное здание, возведенное в 1937 году, системы тепло- и водоснабжения, ряд хозяйственных построек, а также земельный участок.Начальная цена имущественного комплекса установлена в размере 24 миллионов рублей. Желающие принять участие в аукционе могут подать заявку до 5 октября. Результаты торгов будут объявлены через четыре дня после завершения приема заявок.