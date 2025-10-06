О правильном оформлении больничного в отпуске рассказала донской юрист
Специалист в области права из Ростовской области прокомментировала алгоритм оформления больничного листа, если недомогание случилось во время отпуска. Юрист Анна Павлова поделилась информацией с новостным порталом DonDay.
Никто не застрахован от внезапных проблем со здоровьем, даже в период отпуска. Если сотрудник почувствовал себя плохо, находясь в оплачиваемом отпуске, необходимо получить листок нетрудоспособности в медицинском учреждении.
В соответствии с законодательством, если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, его можно продлить на число дней, указанных в больничном листе – поясняет Анна Павлова. Это правило не распространяется на отпуска за свой счет, учебные отпуска, а также отпуска по беременности и родам.
Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности во время отпуска? Да, размер выплаты зависит от трудового стажа и размера заработной платы работника. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель, последующие дни – Социальный фонд России. Размер выплаты рассчитывается, исходя из средней заработной платы за два календарных года, предшествующих году наступления болезни, уточняет юрист.
Существует два способа: продлить или перенести отпуск. Если сотрудник выбирает продление отпуска, то заявление подавать не нужно, так как это произойдет автоматически. Однако, если сотрудник хочет перенести отпуск на другой период, необходимо составить заявление в произвольной форме, указав желаемые даты.
Перенос отпуска возможен только после согласования с работодателем, подчеркивает Анна Павлова. В случае, если руководитель не согласен на перенос или на предложенные даты, он просто продлит текущий отпуск работника.